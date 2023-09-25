العالم اليوم - أميركا تخصص نحو 522 مليون دولار لدعم نظام الطاقة الأوكراني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 04:20 مساءً - قالت السفارة الأميركية لدى أوكرانيا إن كييف وواشنطن وقعتا مذكرة تفاهم ستحصل أوكرانيا بموجبها على ما يصل إلى 522 مليون دولار لتعزيز قوة نظام الطاقة الأوكراني.

وذكرت السفارة في بيان صدر، الأحد، أن أوكرانيا ستحصل على مساعدات جديدة لقطاع الطاقة بقيمة 422 مليون دولار وستخصص 100 مليون دولار أخرى لتنفيذ إجراءات بعينها تشمل إصلاحات.

وتابعت أن أحد الأهداف هو مساعدة أوكرانيا على استعادة بنية تحتية حيوية بعد هجمات جوية روسية على محطات ومحولات الكهرباء التي أسفرت عن انقطاع التيار عن الملايين في بعض الفترات أثناء الشتاء الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تجري أوكرانيا إصلاحات مكثفة لكن مسؤولين حذروا من خطر شن هجمات جديدة هذا الشتاء كما قصفت روسيا منشآت للطاقة في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الأميركية إن مذكرة التفاهم تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في العمل نحو إصلاح قطاع الطاقة وانتقاله بعد الحرب مع روسيا إلى اقتصاد تنافسي في قطاع الطاقة ذات انبعاثات الكربون المنخفضة بما يتكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السفارة عن مذكرة التفاهم بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.