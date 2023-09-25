نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة اليمنية في القاهرة تحتفي بالذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة الجمهورية اليمنية لدى القاهرة بالذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، التي وصفتها بـ "الخالدة"، في حفل حضره عددًا من "مناضلي الثورة" ورجالات الدولة السابقين وحشد لفيف من أبناء الجالية اليمنية في مصر.

ورفع الدكتور محمد علي مارم، سفير اليمن في مصر تهاني البعثة الدبلوماسية والجالية اليمنية إلى القيادة السياسية لليمن ممثلة في الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي متمنيًا ان تحل الذكرى القادمة وقد تحقق للشعب اليمني ما يصبو اليه من أمن واستقرار واستعادة الدولة وبناء المؤسسات القائمة على النظام الجمهوري والديمقراطية السياسية.

وأكد مارم على أهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر ليدرك الشعب اليمني من جديد أهمية وضرورة الدفاع عن المنجزات والمكاسب والمحافظة على النظام الجمهوري وحق المواطنة المتساوية والكرامة الإنسانية وهو ما تقوم به الآن الشرعية الدستورية للشعب اليمني بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه جميع الشرفاء المخلصين من أبناء الوطن اليمني العظيم الذين تجشموا مختلف المشقات وأقسموا على أن يقفوا صفا واحدا وسدا منيعا للدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف مارم أن الشعب اليمني حاول أن يشق طريقه لبناء دولته خلال السنوات التي تلت الثورتين السبتمبرية والأكتوبرية ونجح في استعادة وحدته لكن أحلامه الوردية سرعان ما تحولت إلى كوابيس مظلمة بتصدر المشاريع الصغيرة وأخطرها محاولات استعادة الحكم الطائفي والعنصري في واحدة من أخطر العهود التي مرت على الشعب اليمني.

وأشار السفير مارم إلى أن الشرعية الدستورية للشعب اليمني لم تترك بابا للسلام إلا وطرقته، ولا طاولة للتفاوض إلا وتوجهت نحوها على أمل التوصل إلى حل سلمي يجنب الجميع ويلات الحرب والاقتتال وتحقيق سلام شامل وعادل وفقًا للمرجعيات المتفق عليها، ولكن قوى الانقلاب لا تزال مصممة على اطالة أمد الحرب والاستمرار في اختطاف الدولة ومؤسساتها وتعطيل كل مسارات السلام.

وأعرب السفير مارم عن عميق العرفان والامتنان باسم الجمهورية اليمنية قيادة وشعبًا لمصر والقائد العربي الخالد جمال عبد الناصر للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وثورته حيث تعمدت وتجذرت علاقات الشعبين الشقيقين بالدماء الزكية والأرواح الشهيدة الطاهرة.

وتابع السفير: "ليس ذلك فحسب وإنما سنظل نتذكر جيوش مصر البيضاء التي حملت مشاعل المعرفة والتنوير على مدى عقود طويلة للقضاء على الجهل والمرض والتخلف وما تزال"، مثمنًا دور مصر الدائم والثابت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم لقضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

بعد ذلك أقامت فرقة المركز الثقافي اليمني احتفالية فنية قدمت خلالها العديد من الأغاني الوطنية المعبرة عن عظمة ثورة سبتمبر ونضالات الشعب اليمني من أجل الجمهورية والوحدة.