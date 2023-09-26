العالم اليوم - روسيا تعترض 7 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:20 صباحاً - قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود على تيليغرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.

وقال غلادكوف إنه لم تقع إصابات. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كورسك. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن الهجوم. وتقع منطقتا بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.

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