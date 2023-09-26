العالم اليوم - وكالة: تحقيق هدف اتفاق باريس ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

انتم الان تتابعون خبر وكالة: تحقيق هدف اتفاق باريس ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:23 صباحاً - قالت الوكالة الدولية للطاقة إن وقف الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا بفضل ازدهار الطاقة النظيفة.

ورأت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير جديد نشر اليوم الثلاثاء، أن الازدهار السريع للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية في السنتين الأخيرتين يسمح بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية.

وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن "قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأردفت قائلة "لكن لا يزال أمامنا عمل كثير والوقت يداهم".

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الدول إلى تسريع جهودها وتعزيز سياساتها العامة لاحتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.