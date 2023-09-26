العالم اليوم - 25 قتيلا باشتباكات بين "قسد" ومسلحي العشائر بدير الزور

انتم الان تتابعون خبر 25 قتيلا باشتباكات بين "قسد" ومسلحي العشائر بدير الزور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:21 صباحاً - لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم، أمس الاثنين، في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحي العشائر الموالية للنظام في شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن 25 شخصاً، غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام، قتلوا في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع قوات سوريا الديموقراطية في محيط بلدات حوايج ذيبان وذيبان والطيانة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وإثر انتهاء المواجهات التي اندلعت الإثنين، عززت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، انتشارها في المنطقة.

وأعلنت صباح الثلاثاء "طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم" من مناطق سيطرتهم.

ومنذ ساعات الفجر الأولى يسود المنطقة هدوء نسبي مع سماع أصوات اشتباكات متقطعة.