العالم اليوم - صلاح يتصدر القائمة الأولية لمعسكر منتخب مصر في الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:27 مساءً - يتصدر نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، القائمة الأولية للمعسكر التدريبي للمنتخب المصري، الذي ستحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستدعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا 11 لاعبا في القائمة الأولية للاعبين المحترفين لمعسكر شهر أكتوبر، المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 9 و17 أكتوبر.

وضمت القائمة: محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيغيه" وطارق حامد وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.

وخلال هذا المعسكر، سيجري "الفراعنة" مباراتين وديتين، الأولى أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر يوم 16 أكتوبر.

وسيحتضن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين المباراتين.

ويأتي المعسكر التدريبي في إطار تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر، ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.