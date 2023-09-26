العالم اليوم - النوبة القلبية.. "أعراض مفاجئة" قد تنقذ حياتك

انتم الان تتابعون خبر النوبة القلبية.. "أعراض مفاجئة" قد تنقذ حياتك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:27 مساءً - ماذا ستفعل إذا شعرت بقليل من التعب وأحسست بألم في صدرك؟ هل ستعتقد أنك تتخيل هذه الأعراض وستتجاهلها، أم ستتناول بعض المسكنات وتواصل يومك، أم ستخلد إلى الراحة؟

في الحقيقة، تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد تكون هذه الأعراض علامة على أن حياتنا وصحتنا في خطر، مما يستدعي عناية طبية عاجلة.

وأوضح المصدر أن هناك "أعراضا مفاجئة" غير معروفة للنوبة القلبية، مشيرا إلى أنها تحتاج تحركا عاجلا لإنقاذ حياتك.

وتابع: "لسوء الحظ، يعتقد الكثير منا أن أعراض النوبة القلبية هي فقط ألم مفاجئ وقوي في الصدر يتبعه فقدان للوعي".

فما هي أعراض النوبة القلبية المفاجئة وغير المعروفة؟

تشمل الأعراض التي يجب الانتباه إليها: