نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تسلمت أوكرانيا دبابات أبرامز منزوعة "التقنيات السرية"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدا إعلان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، عن وصول أول دفعة من دبابات "أبرامز إم 1" الأميركية إلى كييف، كإشارة نصر كبير له، غير أن الصورة قد يعكرها ما ورد في تقارير تتحدث عن "عيوب" في هذه الدبابات وأخرى جاءت من الحلفاء، قد تسبب "أزمات".

وعلى تطبيق "تليغرام"، قال زيلينسكي: "أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا، ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".

جاء هذا بعد 3 أيام من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اجتماع بحضور زيلينسكي في واشنطن، الخميس، عن أنه سيرسل 31 دبابة من هذا الطراز، الملقب بأنه العمود الفقري للجيش الأميركي و"الوحش"، إلى كييف في غضون أشهر.

إرسال واشنطن هذه الدبابات "بعد طول انتظار" كييف لها، يأتي وسط تقارير متتابعة من صحف أميركية وألمانية وبريطانية حول أن "أبرامز" المرسلة لكييف سيتم نزع المعدات السرية منها حتى لا تقع في يد الروس، كمان أن دبابات أخرى قدمها حلفاء لكييف قديمة، وبها عيوب، وتحتاج لإصلاحات ليست في إمكانيات الأوكرانيين.عيوب وإزالة معدات سرية

ضمن تفاصيل "عيوب" الدبابات المرسلة لكييف، جاء في التقارير الصحفية:

تحدثت صحيفة "يو إس إيه توداي" ‏ الأميركية، في مايو، عن أن واشنطن تزيل المعدات السرية من دبابات "أبرامز" المرصودة لأوكرانيا لمنع وقوعها في يد الروس، وهو ما تحدثت عنه كذلك صحيفة "بوليتيكو".

ولذاك، فهذه الدبابات القوية لن تكون قادرة على دخول ساحة المعركة لأشهر لما تحتاجه من تعديلات بعد إزالة هذه التقنيات الحساسة.

مجلة "نيوزويك" الأميركية تحدثت، الأحد، عن أن 12 دبابة من أصل 20 طراز "ليوبارد 1 إي5" التي وصلت إلى كييف من الدنمارك بها مشاكل كما جاء في بيان لوزير الدفاع الدانماركي ترويلز لوند بولسن.

رفضت أوكرانيا قبول 10 دبابات من نفس الطراز كانت سترسلها ألمانيا بسبب عيوب فنية، وفق مجلة "دير شبيغل" الألمانية، وصحيفة "تلغراف" البريطانية.

المسؤولون الأوكرانيون أخبروا وزارة الدفاع الألمانية أن تسليم الدبابات المعيبة لا معنى له؛ نظرا لعدم توفر الفنيين المدربين أو قطع الغيار لمعالجة المشاكل.

في يوليو، وصل أوكرانيا دفعة مماثلة من دبابات بها عيوب من بين الدبابات الأولى من نوع "ليوبارد".