الصين تدعو الفلبين إلى عدم القيام باستفزازات تتعلق بالخلاف على بحر الصين الجنوبي

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أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الفلبين إلى "عدم القيام باستفزازات أو إثارة متاعب" تتعلق بالخلاف على بحر الصين الجنوبي، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إسقاط المنطاد الصنيي فوق سواحل كارولينا الجنوبية.

وكان الجيش الصيني، أجرى مناورات وجهز لأخرى موسعة وعبرت مقاتلات صينية طراز "su-35" مضيق تايوان.

ونشرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، صورة أظهرت تمركز القوات حول تايوان من جميع الاتجاهات؛ حيث ستكون المناورات في 6 مناطق محيطة بها.