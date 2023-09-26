نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال تقتحم موقعا أثريا في محافظة نابلس بالضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باقتحام المنطقة الأثرية في بلدة "سبسطية" شمال غرب محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس.