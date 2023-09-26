العالم اليوم - إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد

انتم الان تتابعون خبر إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:28 مساءً - هز انفجاران قويان منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبان.

ففي وقت متأخر من يوم الإثنين وقع انفجار في منطقة هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأفادت تقارير بأن انفجار هاسيلبي نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنغ، على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق، مما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

وبينما لم يعرف ما إذا كانت الانفجاران مرتبطان ببعضهما البعض، أفادت تقارير بأن الانفجار الثاني مرتبط بصراع بين عصابات.

فقد ذكرت الاذاعة السويدية اليوم الثلاثاء أن الانفجار الذي وقع فى لينكوبنغ مرتبط بخلاف مستمر بين عصابات إجرامية.

والخلافات بين العصابات الإجرامية صارت مشكلة متنامية في السويد مع إطلاق النار من السيارات المارة والتفجيرات.

وتفيد التقارير أن عصابتين، إحداهما يقودها مواطن سويدي تركي مزدوج الجنسية يعيش في تركيا، والأخرى يقودها ملازمه السابق، تتقاتلان على المخدرات والأسلحة.

وحتى الآن هذا العام، وقع 261 حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 73 آخرين. العدد لا يشمل الانفجارات الأخيرة.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء سكان المنطقة المتضررة في لينكوبنغ إلى منشأة رياضية قريبة.