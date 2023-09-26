العالم اليوم - مصر ترسي 4 مناطق لاستكشاف النفط والغاز على أربع شركات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:28 مساءً - أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية.

وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.

وجاء في بيان للوزارة بنتائج المزايدة العالمية والتي أغلقت في منتصف يوليو أن الحد الأدنى للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع".