العالم اليوم - وفاة الممثل الاسكتلندي ديفيد مكالوم عن 90 عاما

انتم الان تتابعون خبر وفاة الممثل الاسكتلندي ديفيد مكالوم عن 90 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:28 مساءً - ذكرت مجلة فارايتي، أمس الاثنين، أن الممثل ديفيد مكالوم، الذي أصبح أحد أشهر نجوم التلفزيون في الستينيات عندما لعب دور الجاسوس‭‭ ‬‬ الروسي إيليا كورياكين في مسلسل "ذا مان فروم يو.إن.سي.إل.إي"، توفي بشكل طبيعي عن عمر يناهز 90 عاما.

وكسب مكالوم جيلا جديدا من المعجبين بمشاركته في مسلسل "إن.سي.آي.إس" الشهير.

وصنع الممثل المولود في اسكتلندا لأبوين موسيقيين مشوارا طويلا بمجال التمثيل على مدى 7 عقود بدأ منذ أيام دراسته في أكاديمية لندن الملكية لفنون الدراما في الخمسينيات.

بدأ مشواره بأداء أدوار ثانوية في عدد من الأفلام البريطانية منها "ليلة لا تنسى" (نايت تو ريميبر) في 1958 الذي جسد فيه شخصية عامل اللاسلكي على متن سفينة تايتانيك.

وجذب أنظار الجمهور الأميركي بمشاركته بدور صغير لكن مهم كأحد أسرى الحرب الذين يخططون لهروب جماعي من معتقل ألماني خلال الحرب العالمية الثانية في الفيلم الكلاسيكي الشهير "الهروب الكبير" (ذا غريت سكيب) في 1963.

وترشح مكالوم لنيل جائزتي إيمي عن دوره في مسلسل "ا مان فروم يو.إن.سي.إل.إي".

وقالت شركة إم.جي.إم المنتجة للمسلسل إن الممثل الراحل تلقى بريدا من المعجبين أكثر من أي نجم آخر في تاريخ الشركة الحافل بالمشاهير.