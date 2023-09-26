العالم اليوم - "سامسونغ" تستهدف إنتاج 5 ملايين هاتف محمول سنويا في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:32 مساءً - تستهدف شركة سامسونغ مصر، زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين جهاز هاتف محمول سنويا، ارتفاعا من مليوني هاتف في الوقت الحالي، بحسب ما قاله جون سون جونج، رئيس الشركة في لقاء مع وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان الثلاثاء، إن رئيس الشركة الكورية أكد حرص شركته على الاستمرار والتوسع في بالسوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا.

وكانت مصر منحت شركة سامسونغ، رخصة ذهبية، في أغسطس الماضي، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة بمحافظة بني سويف.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان سابق إن مصنع الشركة الجديد سيقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، وستنتهي الشركة من المرحلة الأولى للمصنع وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024.

وبحسب البيان سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية عام 2025، كما سيوفر المصنع نحو 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

وتجاوز حجم استثمارات شركة سامسونغ في مصر نصف مليار دولار، بحسب بيان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو الماضي.

وتجاوزت مبيعات الشركة حاجز المليار و300 مليون دولار، وأصبحت المُصدر الأول في مصر في مجال الأجهزة الإلكترونية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي عقدتها البلاد مع العديد من الدول والتكتلات.

ووفق بيان الهيئة، فقد ساهمت شركة سامسونغ في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا عبر تصنيع الأجهزة اللوحية التعليمية والهواتف المحمولة، إلى جانب توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.