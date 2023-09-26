لوبان: فرنسا تسحب قواتها ودبلوماسييها من النيجر في ظروف مهينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 03:34 مساءً - اعتبرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني"، في فرنسا مارين لوبان، أن أخطاء السياسة الخارجية بإفريقيا أدت إلى طريق مسدود اضطرت فيه باريس لسحب دبلوماسييها وقواتها من النيجر.

وفي تعليقها على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول استدعاء السفير وسحب القوات الفرنسية من النيجر، قالت لوبان: "لم يكن هذا قرارا، بل في الواقع لم يكن أمام ماكرون أي خيار... إنه أمر محزن، لأنه بهذه الصورة يتكون انطباع أنه تم طردنا من إفريقيا. لكن لم يكن هناك خيار آخر. نستدعي سفيرنا ونسحب العسكريين في ظل ظروف مهينة. إنه فشل خطير للدبلوماسية الفرنسية".

وأضافت أن ماكرون كان يأمل بأن سلطة المتمردين في النيجر كانت أضعف مما كانت عليه في الواقع، وكذلك بالتدخل العسكري لمجموعة إيكواس من أجل استعادة النظام الدستوري في هذا البلد.

وأوضحت: "في حقيقة الأمر لم يحدث شيء من هذا النوع. ويشير تحليل الوضع اليوم إلى أنه لم يمكن بإمكانه عمل أي شيء آخر إلا الإعلان عن الانسحاب".

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 24 سبتمبر الجاري أن باريس ستسحب قواتها من النيجر بحلول نهاية العام الجاري. وأضاف أن بلاده تستدعي سفيرها من النجير. ويبلغ عدد الجنود الفرنسيين المتواجدين اليوم في النيجر 1.5 ألف شخص.