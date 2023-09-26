نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط ينعي شهداء البحرين في هجوم حوثي في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اثنين من العسكريين البحريين اللذين راحوا ضحية هجوم حوثي في اليمن، وكانا يشاركان في قوات التحالف العربي هناك.

وتمنى أبو الغيط الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في نفس الهجوم، سائلًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر.

وعلى نفس الصعيد، أدان أبو الغيط استمرار الهجمات الحوثية الغادرة برغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار، مُحملًا مسئولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي يُمعن في رفض كل نداءات السلام ويُصر على مواصلة نهج العنف والتخريب