نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسح أنواع الأعشاب البحرية فـي سواحل سلطنة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، مسحا لكميات وأنواع الأعشاب البحرية في سواحل السلطنة بواسطة خبراء عُمانيين ومختصين وفنيين.

ويعد هذا المشروع حيويا نظرا لأهميته الاقتصادية، حيث يموله صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وقام المختصون بإجراء 32 مسحا ميدانيا بـ 4 مواقع في برنامج المسح لدراسة وتقييم الأعشاب البحرية في سواحل محافظة ظفار المطلة على بحر العرب بولايات سدح ومرباط وصلالة، حيث جرى المسح في منطقتي المغسيل وريسوت.

وشملت أعمال المسح حساب عدد أنواع الأعشاب البحرية الموجودة وجمع العينات وتصويرها بغرض دراستها وتحليلها وتصنيفها، بجانب جمع عينات من مياه البحر لتحليلها ودراسة مؤشرات البيئة البحرية المتعلقة بحياة ونمو الأعشاب البحرية، وتم دراسة العوالق النباتية والتأثيرات المحتملة على الأعشاب البحرية على المديين الحالي والمستقبلي. وتستخدم الأعشاب البحرية في الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، كما تعتبر مكونا بعدد من الصناعات السمكية والغذائية.