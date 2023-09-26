العالم اليوم - تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف الفائدة وتراجع النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24 بالمئة إلى 92.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش.

وهبط مؤشر دبي 0.7 بالمئة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2.4 بالمئة بينما تراجع سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3 بالمئة وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، بعد جني خسائر لثلاث جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.6 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية.

وصعد سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 2.4 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود سهم مصر لإنتاج الأسمدة 6.4 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة.