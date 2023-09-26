20 قتيلا فـي انفجار فـي ناجورني قره باخ وأكثر من 13 ألف لاجئ إلى أرمينيا

يريفان ـ ا.ف.ب: أفادت يريفان أنَّ 13 ألف شخص على الأقل فرُّوا من ناجورني قره باخ إلى أرمينيا، بعد أسبوع تقريبًا من الهجوم الخاطف الذي قادته أذربيجان في هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز التي تسكنها غالبية من الأرمن.

ومساء أمس الأول، انفجر مستودع للوقود في الجيب وسط نزوح جماعي، ما أدَّى إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح، حسبما أعلنت السُّلطات الانفصالية، مطالبة بمساعدة خارجية عاجلة للتعامل مع هذه الكارثة.

من ناحية أخرى عند وصولهم بالسيارات أو الحافلات، وجد الآلاف من سكَّان ناجورني قره باخ ملجأً في أرمينيا.

وأعلنت الحكومة الأرمينية أنَّها استقبلت أكثر من 13 ألف شخص، فيما لا تزال مئات المَركبات تتجه نحو ذلك البلد، وفق فريق لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويفرُّ هؤلاء المدنيون من ناجورني قره باخ، رغم الوعد الذي كرَّره رئيس أذربيجان إلهام علييف الاثنين، بأنَّ حقوق الأرمن في هذا الجيب ستكون «مضمونة».

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