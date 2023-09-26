نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تدشين الطبعة العربية لكتاب الرئيس الصيني بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة "الصين اليوم"، غدًا الأربعاء، عن عقد مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها"، وذلك خلال ندوة "تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية.. رؤية صينية عربية"، بالقاهرة.

ويتضمن الكتاب، أقوال الرئيس الصيني بشأن حقوق الإنسان، ويوضح جهود بلاده في دمج عالمية حقوق الانسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين رفاه الشعب، وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، وتعزيز ضمان حقوق الانسان بسيادة القانون، والسعي لتعزيز التنمية الشاملة والمنسقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية.

ويؤكد الرئيس شي، على أن الحق في الحياة والتنمية من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الصين تحرص على تعزيز تبادل خبرات تحسين حقوق الإنسان مع دول العالم.

وتقام الفعاليات برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي وتشارك في تنظيمها دار النشر باللغات الأجنبية، يتحدث في جلستها الأولى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وتشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى مصر، والسيد قاو أن مينج، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، والسيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

ويدير الجلستين السيد لي وو تشو، نائب مدير مركز إعلام أوروبا الغربية وإفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي.

ويتحدث في جلستها الثانية كلا من: يانج تشون يان، مديرة تحرير دار النشر باللغات الأجنبية، البروفيسور تشانغ شياو لينج، مديرة مركز أبحاث حقوق الإنسان في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الأستاذ ليو هوا ون، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إكرام محمد صالح، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية وجامعة الزعيم الأزهري بالسودان.