العالم اليوم - بعد وقف مجالس محافظات كردستان.. تحذير من " فراغ قانوني"

انتم الان تتابعون خبر بعد وقف مجالس محافظات كردستان.. تحذير من " فراغ قانوني" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:17 مساءً - تتواصل ردود الفعل على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان بسبب انتهاء مدتها الانتخابية، وسط تحذيرات من فراغ قانوني في الإدارات المحلية في محافظات الإقليم.

واعتبر رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، أن قرار المحكمة الاتحادية "سياسيا"، مشيرا إلى أن أنه "سيضعنا في حالة فراغ قانوني".

فيما شدد رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد أمين، على أن هذا الحكم ستكون له تداعيات سلبية على إقليم كردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت "الحكم بعدم دستورية تعديل قانون محافظات اقليم كردستان العراق".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام من دستور جمهورية العراق".

من جانبها، قالت رئيس كتلة الجيل الجديد البرلمانية، سروة عبد الواحد، عبر منصة إكس: "بناء على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم، هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ 5 سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في مايو الماضي، قرارا مماثلا بعدم شرعية التمديد لبرلمان إقليم كردستان، والذي سيجري الانتخابات التشريعية في 25 فبراير القادم .

قصة التأجيل

وكانت الانتخابات الأولى لمجالس المحافظات في عموم العراق بضمنها إقليم كردستان في يناير 2005، ومدة تلك الدورة كانت حتى 2009، اِلا أن انتخابات الدورة الثانية في الإقليم تأجلت حتى أبريل 2014.

كان من المفترض أن تنتهي صلاحية الدورة الثانية لمجالس المحافظات في 2018، ولكن بموجب التعديل في كل من قانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في كردستان آنذاك، تم تمديد عمر هذه الدورة لحين اجراء انتخابات جديدة.

ماذا بعد؟

وفيما لم يصدر رد فعل بعد عن حكومة إقليم كردستان على القرار، يتوقع مراقبون وخبراء أن تطول مدة الفراغ القانوني في مجالس محافظات الإقليم، لما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية هناك في فبراير 2024، ومن ثم يتم الاتفاق حول تحديد موعد للانتخابات المحلية في الإقليم.

يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في حديث لوقع دوت الخليج: