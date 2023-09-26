الرئيس البلغاري ينتقد خطط البرلمانيين لإرسال صواريخ معطوبة لأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الرئيس البلغاري رومين راديف مبادرة البرلمانيين البلغاريين لإرسال صواريخ معطوبة من أنظمة "إس 300" إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فوكوس" البلغارية عن راديف قوله، يوم الثلاثاء، إنه "على الحكومة والجمعية الشعبية (البرلمان) أن تحافظا وتطورا القدرات الدفاعية للجيش البلغاري، وليس استخدامها كمصدر مساعدات للجيوش الأجنبية".

وكان عدد من الأحزاب البلغارية الكبرى قد طرح مبادرة لتسليم صواريخ معطوبة من أنظمة "إس 300" للدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل مجاني. وصادقت لجنة شؤون الدفاع في البرلمان على المبادرة يوم الثلاثاء.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، خريستو غادجيف أن تسليم صواريخ "إس 300" المعطوبة لأوكرانيا لا يهدد القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوي البلغارية.

وحظيت المبادرة بتأييد وزير الدفاع البلغاري تودور تاغاريف، فيما عارضه الحزب الاشتراكي البلغاري، الذي وصف المبادرة بأنها "خيانة الوطن" وطالب بإقالة وزير الدفاع.