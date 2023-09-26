نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو والجزائر تتوصلان إلى اتفاق حول تصدير الدواجن الروسية إلى الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة التنظيمية الروسية أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية اتفقتا على شهادة بيطرية للحوم الدواجن المصدرة من روسيا.

وقالت الهيئة في بيانها: "اتفقت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية على شهادة بيطرية للحوم والمواد الأولية للحوم التي تم الحصول عليها من ذبح وتجهيز الدواجن المصدرة من روسيا إلى الجزائر".

وسيتم نشر النسخة الإلكترونية من الشهادة على الموقع الرسمي للهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية.

وأكدت أن المؤسسات التي تنتج وتخزن هذه المنتجات المهتمة بتوريدها إلى الجزائر يجب أن تخضع لفحص الامتثال للمتطلبات الجزائرية.