العالم اليوم - فيديو.. الدوري التركي يسجل "أغرب ركلة جزاء ضائعة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:17 مساءً - سجل الدوري التركي واحدة من أغرب ركلات الجزاء الضائعة في كرة القدم، مساء الثلاثاء، في لقطة غريبة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

خلال مباراة غلطة سراي وإسطنبول سبور ضمن منافسات الدوري التركي، تحصل الفريق الزائر غلطة سراي على ركلة جزاء بالشوط الثاني.

وفي اتفاق ضمني، قرر الفريق تنفيذ ركلة جزاء بطريقة مختلفة، تتمثل بقيام المسدد بتمرير الكرة للاعب مهاجم ينطلق ويسددها في المرمى.

إلا أن هذه الخطة فشلت فشلا ذريعا، عندما مرر التركي كريم أكترتوغلو الكرة عند التسديد، لهداف الفريق، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لكن الأخير سددها خارج المرمى المفتوح بغرابة شديدة.

هذه اللقطة سببت سخرية واسعة من الركلة الضائعة، بطريقة سبق أن نفذها بنجاح الأرجنتيني ليونيل ميسي مع زميله الأوروغواياني لويس سواريز في برشلونة قبل أعوام.

لحسن حظ غلطة سراي أن الركلة لم تؤثر على سير المباراة، حيث انتصر الفريق بنتيجة 1-0 على مستضيفه إسطنبول سبور.