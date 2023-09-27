العالم اليوم - العراق.. الكشف عن تفاصيل تتعلق بأسباب حريق الزفاف "المأساوي"

انتم الان تتابعون خبر العراق.. الكشف عن تفاصيل تتعلق بأسباب حريق الزفاف "المأساوي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:27 صباحاً - كشف الدفاع المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تفاصيل أولية تتعلق بالحادث المأساوي الذي وقع داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط 100 قتيل وأكثر من 150 جريحا.

وقال الدفاع المدني إن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

وتابع: "استنفرت فرق الدفاع المدني بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة لتباشر بعمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة".

واختتم البيان بالقول إن المعلومات الأولية تشير "إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وأفادت صحة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 100 حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادث حريق الحمدانية، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد وجه بالاستنفار لإسعاف وعلاج المصابين في الحادث.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".

من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الشمري قوله إنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية"، مضيفا أن " الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".