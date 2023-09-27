نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة 8 أشخاص صعقا بالكهرباء جراء الفيضانات في جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم قرب مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب إفريقيا، صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين جراء الفيضانات التي غمرت بعض المخيمات العشوائية الفقيرة في المنطقة.

وأفادت خدمة الطوارئ في العاصمة كيب تاون اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة أيام تسببت بوقوع فيضانات عارمة في بعض المخيمات العشوائية الفقيرة.

وأوضحت خدمات إدارة مخاطر الكوارث في كيب تاون، في بيان رسمي، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في مستوطنة "دريفتساندز" على الأطراف الشرقية للمدينة، بعدما تسببت الفيضانات في مشكلات في توصيلات الكهرباء، فيما تعرض 4 أطفال للصعق بالكهرباء ولقوا حتفهم في مستوطنة كليبفونتين.

وتجدر الإشارة إلى أن وصلات الكهرباء في كثير من المنازل في البلدات الفقيرة على مشارف ثاني أكبر المدن في جنوب إفريقيا، مؤقتة حيث يربط الناس منازلهم أو أكواخهم بخطوط الكهرباء الموجودة بأنفسهم.

وبالرغم من أن تلك الوصلات غير قانونية وخطيرة لكنها واسعة الانتشار نسبيا في تلك المناطق.

وضربت عاصفة منطقة كيب تاون ومقاطعة كيب الغربية بشكل عام، على مدار ثلاثة أيام، ما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الأنهار وإغراقها المناطق السكنية والطرق الرئيسية، سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية، وتم إجلاء المئات.

وقالت هيئة الكهرباء الوطنية إن الانقطاعات الناجمة عن التغيرات المناخية تسببت في انقطاع خلف أكثر من 80 ألف عميل في جميع أنحاء المقاطعة دون كهرباء، وانخفض هذا العدد إلى خمسة عشر ألفا بحلول اليوم الثلاثاء مع تراجع هطول الأمطار.

وقال مسؤولون محليون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في منطقة أوفربيرغ الزراعية، التي تبعد أكثر من مائة كيلومتر شرق كيب تاون.