رئيس لجنة الحملات الانتخابية في "الشيوخ الأمريكي" يدعو مينينديز للاستقالة

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أحمد جودة - القاهرة - قال السناتور الأمريكي جاري بيترز، رئيس لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنه يجب على السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز الاستقالة بعد أن اتهمه الادعاء بتلقي رشى.

وفي وقت سابق أعلن تشاك شومر، رئيس "مجلس الشيوخ" الأمريكي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، إن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز تنحى مؤقتًا عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية.

وأرجع شومر اتخاذ مينينديز قرار التنحي عقب اتهامه هو وزوجته بتلقي رِشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.