العالم اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا حريق نينوى..والصحة العراقية بحالة استنفار

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة ضحايا حريق نينوى..والصحة العراقية بحالة استنفار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 04:28 صباحاً - أفاد الهلال الاحمر العراقي، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في نينوى إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الصحة العراقية، أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي تلقته وكالة الانباء العراقية، إنه "بتوجيه مباشر من قبل وزير الصحة فان جميع دوائر الصحة مستنفرة لتقديم الدعم لدائرة صحة نينوى"، مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه بحدود دائرة صحة نينوى".

وأضاف، أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان إلى دائرة صحة نينوى"، لافتا إلى أن "هناك متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الإصابة، حيث بعض الحالات تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية".

وأشار إلى أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة تواصل إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نينوى لإسعاف وعلاج مصابي الحريق".