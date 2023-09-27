عاجل.. الشرطة العراقية: حريق نيونى ناتج عن ألعاب نارية داخل قاعة للأفراح

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الداخلية العراقية، إن حريق نيونى ناتج عن ألعاب نارية داخل قاعة للأفراح.

وكانت قد أفادت صحة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 100 حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادث حريق الحمدانية، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني عن استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية، أن "الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد وجه بالاستنفار لإسعاف وعلاج المصابين في الحادث.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية.

وقال الشمري لوكالة الانباء العراقية، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وأضاف، أن " الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".