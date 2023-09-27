العالم اليوم - تطورات أزمة أنتوني.. نجم مانشستر يونايتد "يعود" ويسلم هاتفه

انتم الان تتابعون خبر تطورات أزمة أنتوني.. نجم مانشستر يونايتد "يعود" ويسلم هاتفه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 04:25 مساءً - عاد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أنتوني إلى بريطانيا قادما من البرازيل، لمقابلة شرطة مانشستر في إطار التحقيقات بخصوص الادعاءات الموجهة ضده.

وكانت شريكته السابقة غابرييلا كافالين قدمت مزاعم عن اعتداءات جسدية وسوء معاملة عبر وسائل إعلام برازيلية، وهو ما ينفيه أنتوني، وتلا ذلك المزيد من ادعاءات الاعتداء من امرأتين أخريين.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد وافق اللاعب الشاب (23 عاما) على تسليم هاتفه إلى شرطة مانشستر للمساعدة في التحقيق.

ويقول مانشستر يونايتد إنه يأخذ هذه المزاعم "على محمل الجد"، ومنح النادي أنتوني إجازة بأجر كامل للتعامل مع هذه المزاعم.

وكان أنطوني في البرازيل للمشاركة في مباراة مع منتخب بلاده، لكنه استبعد عندما ظهرت أنباء عن مزاعم الاعتداءات.

وتزعم كافالين أن أنتوني اعتدى عليها أكثر من مرة مما أدى إلى إصابتها، بينما قال اللاعب إن الاتهامات كاذبة وإن لديه أدلة تثبت براءته.