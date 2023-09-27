العالم اليوم - 500 مليون دولار تمويلات سعودية لعملاقة السلع "ترافيغورا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 05:26 مساءً - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع شركة ترافيغورا العالمية الرائدة في صناعة السلع، لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، أن الاتفاقية تعمل على تعزيز مشتريات الشركة العالمية من السلع السعودية، وتمكين ترافيغورا من ربط المنتجين السعوديين مع أكثر من 156 سوقا حول العالم.

كما تستهدف الاتفاقية "توسيع دائرة انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية ستعزز فرص الصادرات السعودية في مختلف المجالات مثل الذهب، والنحاس، والصناعات التكميلية، للوصول إلى الأسواق العالمية.

"ستسخر ترافيغورا مواردها العالمية ومعرفتها بالأسواق والخدمات اللوجستية لتسهيل مهمتها بنقل السلع السعودية إلى الوجهات المطلوبة، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة تدعم جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الهادفة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات.