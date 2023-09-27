العالم اليوم - إياتا: سعر وقود الطيران المستدام سيظل مرتفعا على الأرجح

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 06:28 مساءً - قال ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن سعر وقود الطيران المستدام سيظل أغلى من الكيروسين على الأرجح حتى عند بدء الإنتاج على نطاق واسع، وإن التكلفة لن تمنع شركات الطيران من تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات الكربون.

وقدر الاتحاد من قبل أن وقود الطيران المستدام يمكن أن يساهم في خفض قطاع الطيران الانبعاثات بنسبة 65 بالمئة تقريبا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقال والش في مؤتمر في لشبونة "أعتقد حقا أن سعر وقود الطيران المستدام سيكون دائما أغلى من سعر الكيروسين".

وأضاف "أعتقد أن القطاع مستعد لتقبل ذلك. القطاع يدرك المشكلة، ويبذل كل ما في وسعه لحلها وسنحقق الأهداف لأنه... لا يوجد خيار لدينا".

وتوقع أن ينخفض ​​سعر هذا الوقود عندما تتم التسليمات على نطاق واسع مقارنة "بالكميات الضئيلة" التي تُسلم حاليا إلا أنه سيظل أغلى من الكيروسين.