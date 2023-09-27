العالم اليوم - أسهم الشركات الكبرى تدفع مؤشرات "وول ستريت" للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر أسهم الشركات الكبرى تدفع مؤشرات "وول ستريت" للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 06:28 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية خلال بداية التداولات، الأربعاء، إذ عزز تراجع عوائد سندات الخزانة أسهم الشركات العملاقة، بينما يترقب المستثمرون التطورات بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية وبيانات التضخم هذا الأسبوع لقياس توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وفي منتصف سبتمبر الجاري، توقع استراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس" أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر.

وذكر الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس" أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 63.93 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الفتح إلى 33682.81 نقطة.

وكما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 9.10 نقطة، أوبنسبة 0.21 بالمئة، إلى 4282.63 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 51.75 نقطة أو بنسبة 0.40 بالمئة إلى 13115.36 نقطة.