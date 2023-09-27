ترامب يصف اتهامه بالاحتيال فى نيويورك بحكم مسيس.. ويؤكد: سلبت حقوقى المدنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 06:35 مساءً - شن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سلسة من المنشورات التى استهدفت قاضى نيويورك الذ حكم بان ترامب ارتكب عمليات احتيال باستمرار من خلال تضخيم قيمة أصوله، وجرده من السيطرة على بعض ممتلكاته المميزة فى نيويورك عبر حسابه على تروث سوشيال.

كتب ترامب على منصة تروث سوشيال: " أنه يوم حزين للغاية لنظام العدالة فى ولاية نيويورك.. الحكم الصادر اليوم بشأن الشركة التى قامت بعمل رائع لولاية نيويورك يفشل فى الاعتراف بحقيقة أن القتل وجميع أشكال الجرائم العنيفة الأخرى قد وصلت إلى مستويات قياسية فى الولاية".

وتابع: "هل يمكنك أن تتخيل الحكم ضدى لأننى قمت بالعمل على أكمل وجه، مع السماح للناس بالخروج عن السيطرة على أرصفة نيويورك؟"

وكتب ترامب: "إن الهجوم الجذرى واسع النطاق ضدى وضد عائلتى ومؤيدى قد انتقل الآن إلى أعماق جديدة غير أمريكية، على يد قاضى ولاية نيويورك المختل، الذى ينفذ أوامر "المدعى العام" المتحيز والفاسد تمامًا ليتيتيا. جيمس"-يذكر أن جيمس هى المدعية العامة التى اطلقت شرارة التحقيقات فى منظمة ترامب-

واضاف: "لقد أصبحنا بسرعة دولة شيوعية، وقد سُلبت منى حقوقى المدنية.. قاضى ديمقراطى مسيس للغاية... ببساطة يحكم، على الرغم من كل الأدلة التى تشير إلى عكس ذلك، بأننى ارتكبت الاحتيال، وهو أمر مثير للسخرية وغير صحيح فى نفس الوقت."

ومضى الرئيس السابق، الذى دفع بشكل منفصل بأنه غير مذنب فى 91 تهمة جنائية هذا العام، فى الادعاء دون دليل على أن قرار إنجورون كان جزءًا من "مطاردة الساحرات" التى نظمها الديمقراطيون.

وكتب ترامب: "هذه حرب قانونية سياسية للديمقراطيين، ومطاردة ساحرات على مستوى لم يسبق له مثيل إنها محاولة لإلحاق ضرر كبير بالمرشح السياسى القيادى للحزب المنافس. لم يحدث شيء مثل هذا فى بلادنا من قبل."

ورفع ترامب دعوى قضائية ضد إنجورون فى وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تحكم فيها محكمة الاستئناف بحلول يوم الخميس. وحث ترامب "المحاكم العليا" على السيطرة على القضية فى منشور نشرته منظمة "تروث سوشال" يوم الاثنين، قائلا أن جيمس "رفع دعوى قضائية غير عادلة" عليه.