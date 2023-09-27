روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيا لتشمل 23 عسكريًا وصحفيًا وعالمًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 06:35 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد بريطانيا، لتشمل 23 عسكريًا وصحفيًا وعالمًا.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - "تقرر توسيع قائمة العقوبات الشخصية الروسية على بريطانيا بإدراج 23 شخصا من المؤسسات العسكرية والسياسية ووسائل الإعلام والمجتمع العلمى البريطاني".

وأضاف البيان "أن قائمة المواطنين البريطانيين الممنوعين الآن من دخول روسيا تشمل على وجه الخصوص رئيس أركان الدفاع فى القوات المسلحة البريطانية أنتونىراداكين، الذىيشرف على تدريب مسلحى القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضى البريطانية".

وتابع "نود التأكيد مرة أخرى أن محاولات الجانب البريطانى لزيادة ضغط العقوبات على روسيا ستلقى حتما رفضا حاسما من جانبنا، وسيستمر العمل على توسيع قائمة المحظورين الروسية رداً على إجراءات لندن"، منوها بأنه جرى فرض قيود شخصية على موظفى مراكز العلوم السياسية البريطانية المشاركين فىجمع وتحليل المعلومات لمكافحة روسيا، ومنها المعهد الملكى المشترك لأبحاث الدفاع، و"مؤسسة هنرى جاكسون" والمعهد التحليلى"سيفيتاس".

يُذكر أن بريطانيا فرضت فىيوليو الماضى عقوبات على مركز الأطفال الدولى"آرتيك"، الواقع فى شبه جزيرة القرم، كما طالت العقوبات 13 مواطنا روسيا، من بينهم وزير التعليم سيرجى كرافتسوف ووزيرة الثقافة أولجا لوبيموفا.