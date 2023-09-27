العالم اليوم - لبنان.. صدور الحكم على "أمير داعش" في عين الحلوة

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. صدور الحكم على "أمير داعش" في عين الحلوة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - قضت محكمة عسكرية لبنانية، الأربعاء، بسجن زعيم في تنظيم "داعش" 160 عاما، بعد إدانته في تنفيذ هجمات دامية ضد قوات الأمن والتخطيط لأخرى تستهدف المباني الحكومية والمناطق المدنية المزدحمة.

وقال مسؤولون قضائيون إن عماد ياسين، وهو فلسطيني في الخمسينيات من عمره، اعترف بجميع التهم الـ11 الموجهة إليه، بما في ذلك الانضمام إلى "منظمة إرهابية"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وشملت الاعترافات ارتكاب ياسين جرائم في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإطلاق النار على جنود لبنانيين، ونقل أسلحة وذخائر للجماعات المسلحة.

مخططات إرهابية

وقال ياسين، المعروف أيضا باسم "عماد عقل"، إنه كان يخطط لعدة هجمات أخرى تشمل محاولة:

تفجير محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء.

التخطيط لهجمات على فنادق شمال بيروت.

وتورط في تفجير مقر محطة تلفزيون محلية كبرى في بيروت، مما أسفر عن مقتل سياسي بارز.

وقبل انضمامه إلى تنظيم "داعش"، كان ياسين عضوا في جماعات متشددة أخرى بما في ذلك جماعة "جند الشام" المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي لا تزال نشطة في عين الحلوة.

وفي السنوات اللاحقة، أصبح ياسين أميرا لـ"داعش" في المخيم.

وجرى اعتقال ياسين في عين الحلوة، المخيم القريب من مدينة صيدا الساحلية، قبل 6 سنوات، ولا يزال محتجزا منذ ذلك الحين.

تفاصيل المحاكمة

قال المسؤولون إن إجمالي الأحكام الـ11 التي صدرت بحقه تصل إلى 160 عاما في السجن.

وأضافوا أن الجلسة التي صدر فيها الحكم بدأت مساء الإثنين واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ثم تم الإعلان عن الأحكام الصادرة بحقه الأربعاء.