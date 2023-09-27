العالم اليوم - مسؤولة أممية: ممر حبوب أوكرانيا ليس بديلا لاتفاق أوسع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 08:27 مساءً - قالت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن تحرك أوكرانيا لإنشاء قناة شحن لصادراتها من الحبوب خطوة إيجابية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد أوسع نطاقا بشأن ممر حبوب عبر البحر الأسود.

وانسحبت روسيا في يوليو الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة أتاح شحن الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وأطلقت كييف منذ ذلك الحين ما تصفه بأنه ممر إنساني مؤقت في جهود لكسر حصار روسيا الفعلي.

وأبحرت سفينتان في الأيام القليلة الماضية من ميناء تشورنومورسك عبر القناة القريبة من سواحل رومانيا وبلغاريا.

وقالت ريبيكا غرينسبان، التي تقود تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة مع روسيا، لرويترز على هامش حدث للمنظمة الدولية في لندن: "نرى البدائل التي يجري استكشافها للتصدير بشكل إيجابي للغاية لأن الأمر المهم هو توصيل الحبوب إلى الأسواق العالمية".

وذكرت غرينسبان أن الممر الجديد الذي تحاول أوكرانيا تشغيله من بين "الجهود المهمة للغاية"، لكن "المخاطر مرتفعة".