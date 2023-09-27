العالم اليوم - وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم الإمارات لاستضافة COP28

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 08:27 مساءً - قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تدعم بشكل كامل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق خلال أسابيع في دبي.

وخلال اجتماعه في بكين مع سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الرئيس المعيَّن للمؤتمر، قال وانغ إن الصين مستعدة للحفاظ على التواصل والتعاون الوثيقين مع الإمارات، لضمان النتائج الإيجابية للمؤتمر.

وأضاف أنه يمكن للجانبين العمل معا لتعزيز بناء نظام عادل وعقلاني لـ"حوكمة" المناخ العالمي، بهدف تحقيق نتائج مربحة للجانبين.

وتطرق وزير الخارجية الصيني إلى نظرة بكين للتنمية الخضراء والمستدامة، قائلا إنها "مؤيد نشط وقوي في مجال مواجهة تغير المناخ".

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، قال وانغ إنه "في ظل التوجه الاستراتيجي لقادة البلدين، حافظت العلاقات بين الصين والإمارات على زخم التنمية السليمة والمستقرة".

وتابع: "ترغب الصين في مواصلة فهم ودعم دولة الإمارات في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى".

ومن جهة أخرى، هنأ وزير الخارجية الصيني الإمارات على انضمامها إلى تكتل "البريكس"، قائلا إن ذلك سيوفر حيوية جديدة للتعاون وآفاقا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وأبوظبي.

وقال وانغ إن الصين، باعتبارها شريكا استراتيجيا شاملا للإمارات، سعيدة برؤيتها تلعب دورا أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية.