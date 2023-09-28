العالم اليوم - فيديوهات لانفجار قوي قرب مطار طشقند في أوزبكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 03:24 صباحاً - دوّى انفجار قوي قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان ليل الأربعاء-الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي لم تصدر عن سلطاتها في الحال أي معلومات بشأن ما جرى.

ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.

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