نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلية الإعلام الأمني العراقي: توفير 3 طائرات هليكوبتر لنقل المصابين في حريق الحمدانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، توفير 3 طائرات هليكوبتر لنقل المصابين في حريق الحمدانية.

ووجه الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، بفتح تحقيق في حادث حريق الحمدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وأعلنت وسائل إعلامية، ارتفاع وفيات حريق حفل زفاف محافظة نينوى العراقية إلى ١٠٠.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في فندق بالمنطقة الخضراء بالعراق، وإخلاء كافة النزلاء والدبلوماسيين منه.

وفي وقت سابق، غلقت قوات الأمن العراقية، جسر الجمهورية لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.

