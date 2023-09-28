نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أكثر من 50 ألف نازح إلى أرمينيا من قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرمني، نازيلي باغداساريان، بوصول أكثر من 50 ألف نازح إلى أرمينيا من إقليم قره باغ.

وقالت باغداساريان في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "حتى الساعة 15:00 من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت موسكو) عبر 50243 نازحا جسر هكاري قادما من إقليم قره باغ".

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ "إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قره باغ. وفي 20 سبتمبر الجاري تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر الجاري في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا. وتم في مدينة غورس الأرمنية الواقعة بالقرب من حدود قره باغ فتح مركز لقبول النازحين