وكالة الأنباء الفرنسية: دويّ انفجار قوي قرب مطار طشقند في أوزبكستان

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بسماع دويّ انفجار قوي قرب مطار طشقند في أوزبكستان.



وفي سياق آخر، بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

