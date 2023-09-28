العالم اليوم - مشهد مهيب.. فيديو لصاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - في مشهد مهيب، رصدت عدسات الكاميرات، مساء الأربعاء، صاعقة لامست برج الساعة في مكة المكرمة.

وشهدت مكة المكرمة رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن معها أصوات الرعد والتي دوت بأصوات عالية، فيما أضاء البرق السماء. ولقى مقطع الفيديو القصير، الذي وثق لحظة إصابة صاعقة برق على برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة، لتُشكل شكل شجرة في السماء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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