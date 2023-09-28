العالم اليوم - دولة عربية تتعرض لزلزال بقوة 4.7 ريختر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - ضرب فجر الخميس، سواحل جيبوتي زلزال بلغت قوته 4.7 بمقياس ريختر وعلى بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بهذا الزلزال بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن.

وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة. وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضاً شعروا بالهزة الأرضية فجر الخميس، بشكل خفيف، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر دولة عربية تتعرض لزلزال بقوة 4.7 ريختر .. في رعاية الله وحفظة