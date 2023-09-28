العالم اليوم - روسيا والغرب.. التهديدات الكلامية تتصاعد والفعل في مكان آخر

انتم الان تتابعون خبر روسيا والغرب.. التهديدات الكلامية تتصاعد والفعل في مكان آخر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - رفعت روسيا من نبرة الاتهامات التي توجهها إلى الغرب، قائلة إن دولا غربية ضالعة في الهجوم الأوكراني الضخم الذي استهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، قبل نحو أسبوع.

لكن، ورغم رفع هذه النبرة، فإن خبراء ومسؤولين سابقين تحدثوا لـ"دوت الخليج" توقعوا ألا تذهب روسيا بعيدا في مواجهة الغرب وتدخل حربا معه.

الاتهامات والهجوم

اتهمت موسكو، الأربعاء، لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر الأسطول الروسي.

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ليس لدينا أدنى شك في أن الهجوم كان مخططا له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الاصطناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع".

كانت كييف أعلنت في وقت سابق أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في الهجوم على مقر الأسطول في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم، لكن روسيا نفت ذلك.

أي نتائج للاتهام الروسي لواشنطن ولندن بمساعدة كييف استخباراتيا؟

وهل التصعيد بين عواصم الدول الكبرى مؤشر إلى أن الاصطدام الدولي اقترب؟

وجهة نظر روسيا

ويقول الكاتب والباحث السياسي، يفغيني سيدروف سيدروف، في حديث لبرنامج "غرفة الأخبار" في "دوت الخليج" من موسكو:

هذه التهم ليست بجديدة، لأن عددا من المسؤولين الروس وجهوا مثل هذه الاتهامات إلى الغرب في السابق، وحذروا من إمكانية أن يتحول الصراع الروسي الأوكراني إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو والغرب.

قال سيدروف إن هناك مؤشرات لسيناريو يسوده التفاؤل بشأن علاقات روسيا والغرب، على الرغم من حديث البعض عن صدام متوقع بين الطرفين.

وفي هذا السياق، أشار إلى تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات بما فيها الصدام المباشر، لكنه استدرك: "ما من أحد يريد مثل هذا الحدث".

هذا يعني أنه لا يعبر فقط عن وجهة نظره الشخصية، بل أيضا عن وجهة نظر نظرائه الغربيين.

النبرة أعلى وغضب أشد مما عبرت عنه روسيا في السابق، لأن سيفاستوبول التي تعرضت للهجوم الأوكراني الأخير تعتبر مدينة روسية بالنسبة لغالبية الروس، وكانت عنوانا للمجد القتالي في التاريخ الروسي، واستهدف المدينة يغضب روسيا، وربما لديها بالفعل معلومات بأن الغرب ضلع في ذلك.

إذا استمرت مثل هذه الهجمات، فإن لهجة القيادة الروسية ربما ستصبح أشد، لكن هناك خطا ساخنا بين موسكو وواشنطن والهدف من التواصل بين الطرفين هو تجنب أسوأ سيناريو ممكن وهو اندلاع حرب نووية بينهما.

التفسير الغربي للتصريحات الروسية

أما وزير استراتيجية الأمن الدولي السابق، السير جيرالد هوارث البريطاني، فقال لبرنامج "غرفة الأخبار" في "دوت الخليج":