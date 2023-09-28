العالم اليوم - أسهم شركات الطاقة تقود الأسواق الأوروبية للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا الخميس بدعم من مكاسب أسهم شركات الطاقة مع زيادة أسعار النفط بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش بعد خمس جلسات متوالية من الخسائر وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع تسجيل أسعار النفط الخام قفزة وصلت بها لأعلى مستوى منذ أكثر من عام مع هبوط مخزونات الخام الأميركية بما فاقم المخاوف بشأن شح الإمدادات بسبب خفض الإنتاج من أوبك+.

لكن أسهم ريان إير تراجعت 1.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الطيران الأوروبية خفض عدد رحلاتها خلال الشتاء بسبب تأخير في تسليم طلبية من بوينغ لكنها أضافت أن توقعاتها للإقبال على السفر للعام بأكمله لم تتأثر بعد.

وخفضت الحكومة الإيطالية الأربعاء توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل ورفعت هدف عجز الموازنة. وزادت الأسهم في إيطاليا 0.2 بالمئة.

وكانت الأسواق الأوروبية قد أغلقت الأربعاء عند أدنى مستوى لها في 6 أشهر، مع استمرار المستثمرين في تقييم مخاطر التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ومدى تعافي الاقتصاد العالمي.

تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ على نطاق واسع خلال الليل بعد أن حققت بعض المكاسب الأربعاء حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط إلى إضعاف معنويات المستثمرين في وول ستريت.

وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007 وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 3 بالمئة لتستقر عند 93.68 دولارًا للبرميل.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستقرة، حيث يستعد المستثمرون لأيام التداول الأخيرة لشهر سبتمبر والربع الثالث، فيما يبدو أنه سيكون شهر وربع ضعيف بالنسبة للأسواق في الولايات المتحدة.