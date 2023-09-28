العالم اليوم - "أدنيك" تستحوذ على 51% من "أليانز السعودي الفرنسي"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - استحوذت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك" على حصة شركة التأمين الألمانية "أليانز" البالغة 51 بالمئة في شركة أليانز السعودي الفرنسي بالسعودية، مقابل حوالي 133 مليون دولار.

وقالت الشركة الألمانية، في بيان الخميس، إنها أبرمت اتفاقا ملزما في هذا الشأن مع شركة "أدنيك"، في وقت تسعى فيه الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها إلى تعزيز كفاءة عمليات التأمين الأساسية التابعة لها في الشرق الأوسط.

وأضافت أليانز أن إتمام الصفقة بالكامل لا يزال يخضع لشروط وموافقات تنظيمية لكن من المتوقع استكمالها في غضون أشهر قليلة.

وقالت الشركة إنه من غير المتوقع أن يكون للتغيير في الملكية أي تأثير على استمرارية خدمات التأمين التي تقدمها الشركة لعملائها وشركائها في المملكة ولا على موظفيها.

يذكر أن شركة أليانز السعودي الفرنسي تأسست عام 2007، ومدرجة في السوق السعودية، وهي نتيجة شراكة بين مجموعة أليانز العالمية والبنك السعودي الفرنسي الذي يمتلك 14 بالمئة من أسهم الشركة.