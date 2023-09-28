العالم اليوم - وكأنه من نجوم البيتلز.. "فيديو مثير" لوزير الخارجية الأميركي

انتم الان تتابعون خبر وكأنه من نجوم البيتلز.. "فيديو مثير" لوزير الخارجية الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - أطلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "مبادرة دبلوماسية" تهدف إلى الترويج للسياسة الخارجية لبلاده من خلال الموسيقى.

وظهر الوزير الأميركي في فيديو منشور على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا، وهو يعزف ويغني على أنغام آلة الغيتار وسط الجمهور وكأنه من نجوم البيتلز.

وكتب قائلا: "لا أستطيع تفويت فرصة الليلة للجمع بين الموسيقى والدبلوماسية، ومن دواعي سروري إطلاق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية الجديدة".

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن هذه المبادرة هي لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية، ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي.

وأعلن بلينكن إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيقونات صناعة الموسيقى، وقادة الفنون والعلوم الإنسانية، وخريجي التبادلات الدبلوماسية الموسيقية في الوزارة.

وتعتزم الولايات المتحدة في هذا الإطار إيفاد فنانين مشهورين إلى السعودية والأردن في الخريف، بالإضافة إلى أوركسترا فلهارمونية إلى الصين.