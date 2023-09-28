العالم اليوم - مصرف الإمارات يوقع اتفاقا مع المركزي المصري لمقايضة العملات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

تتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم، و42 مليار جنيه، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين، بحسب البيان الذي أصدره مصرف الإمارات.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر تمثل "فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".

بدوره قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن "عملية المقايضة تعتبر حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".