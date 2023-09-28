العالم اليوم - ردا على تقارير "مرض قديروف".. زعيم الشيشان في فيديو مع بوتين

انتم الان تتابعون خبر ردا على تقارير "مرض قديروف".. زعيم الشيشان في فيديو مع بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حسب مقطع فيديو نشره الكرملين، الخميس.

ويأتي اللقاء تزامنا مع تقارير صحفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفيد أن قديروف، المقرب من بوتين، يعاني مرضا خطيرا.

وكان الصحفي الروسي المعروف أليكسي فينيديكتوف رئيس التحرير السابق لمحطة "صدى موسكو"، قال في وقت سابق إن قديروف كان في المستشفى يعاني فشلا كلويا حادا.

وأوضح فينيديكتوف أن حالة زعيم الشيشان صاحب الـ46 عاما تتطلب غسيلا كلويا بشكل متكرر.

وفي 17 سبتمبر الجاري، نشر قديروف مقطع فيديو يظهره وهو يمشي في الهواء الطلق في غروزني عاصمة الشيشان، وقال إن الناس "يجب ألا يصدقوا الشائعات حول حالته الصحية".

لكن ظهرت تكهنات بأن الفيديو قد لا يكون صحيحا، إذ أن مدته 5 ثوانٍ فقط ولا يظهر خلاله وجه قديروف في أي وقت.

ولدى سؤال الكرملين قبل أيام عن حالة قديروف الصحية، كان الرد يفيد عدم توفر معلومات عن الأمر.

ولقوات قديروف دور بارز في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، على غرار مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة التي لعبت دورا محوريا في المعارك.

وكان قديروف صديقا شخصيا لقائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي قتل في حادث طائرة قبل أسابيع.